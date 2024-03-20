Eros kararında yeni gelişme

Küçükçekmece'de bir sitede bakılan Eros adlı kedi, aynı sitede yaşayan İbrahim Keloğlan tarafından katledildi.

Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Keloğlan hakkında son olarak 13 Mart'ta Küçükçekmece Adliye Sarayı'nda görülen duruşmada mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Bu karar, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Avukatlar karara itiraz edeceğini açıkladı. 18 Mart'ta Cumhuriyet Savcısı, mahkemeye bir yazı göndererek karar aleyhine istinafa itiraz edileceğini bildirdi.

"VİCDANLARI YARALAYAN BİR KARARDI"

Gazete Duvar’dan Meral Candan’ın haberine göre dilekçede, "Usul ve yasaya aykırı hususlar içermesi nedeniyle yukarıda zikredilen kararın bozulması için istinaf yoluna gidilecektir" denildi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden ve müşteki avukatlarından Merve Poyraz Özcan, gelişmeyle ilgili şunları söyledi:

"Haklı itirazlarımız neticesinde vicdanları yaralayan karar hakkında Cumhuriyet Savcısı da istinaf yoluna gidecektir. Sayın Cumhuriyet Savcısı da kararın kamu vicdanına ve hakkaniyete aykırı olduğu görüşündedir. Hukuk ve vicdan mücadelemiz en üst sınırdan indirim yapılmaksızın verilene kadar devam edeceğiz."