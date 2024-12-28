İBB'den Yılbaşı Öncesi Kapsamlı Tedbirler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yılbaşı öncesinde İstanbulluların güvenli ve huzurlu bir gece geçirmesi için çeşitli düzenlemeler yaptı. Şehrin farklı noktalarında hizmet verecek ekipler, ihtiyaçlara hızlı müdahale edebilmek amacıyla görevlendirildi.

TOPLU ULAŞIMDA EK SEFERLER

31 Aralık gecesi yaşanacak yoğunluğu karşılamak için İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ek seferler planlandı. İETT, 31 Aralık günü 832 hatta 64 bin sefer düzenleyecek, gece boyunca ise 25 hatta toplam 304 ek sefer gerçekleştirecek. Metrobüs sisteminde de 221 ek sefer yapılacak.

Metro İstanbul’un M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 ve M9 hatları 24 saat kesintisiz çalışacak. T1, T3, T4 ve T5 tramvay hatları ile F1 ve F4 füniküler hatları ise 1 Ocak saat 02.00’ye kadar seferlerine devam edecek. Şehir Hatları da yolcu yoğunluğuna göre ek seferler planladı.

Ayrıca, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz hizmet verecek.

DENETİMLER 7/24 DEVAM EDECEK

İBB Zabıta ekipleri, yılbaşı gecesi boyunca meydanlar, sahiller ve ana arterlerde görev yapacak. Tüketici hakları ihlalleri, izinsiz ilan ve reklamlar, dilencilik ve seyyar faaliyetlere yönelik denetimler artırılacak. Otogarlar, taksiler, minibüsler ve halk otobüslerinde kontroller sürdürülecek.

Bayrampaşa ve Ataşehir Meyve Sebze Halleri ile Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde de düzenli denetimler yapılacak. Kamera sistemleriyle izleme sağlanacak ve gelen şikayetlere hızlıca müdahale edilecek.

EKİPLER HAZIR BEKLEYECEK

İtfaiye ve Acil Yardım ekipleri, yılbaşı boyunca görev başında olacak. Olası yangın, sağlık sorunları ve diğer acil durumlara karşı önlem alındı. Sokakta kalan vatandaşlar için konaklama tesisleri hazırlandı.

Olumsuz hava koşullarına karşı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon ekipleri ulaşımın kesintisiz sürmesi için şehrin genelinde görev yapacak. İSKİ ekipleri ise su ve kanalizasyon arızalarına müdahale için hazır bulunacak.

İstanbullular ihtiyaçlarını iletmek veya şikayette bulunmak için İBB’nin 153 Çözüm Merkezi’ni arayabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi