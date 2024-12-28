Milyonlara Yılbaşı Sürprizi: 1 Ocak'ta Bedava Olacak! Resmi Gazete'de Yayımlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK KURULDU

Bu müjdeli haberin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı'nda da önemli bir değişiklik yaşandı. Yine Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka kararname ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı. Yerine ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kuruldu.

Kararnamede, "Mevzuatta Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine yapılmış sayılır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kadrolarına yapılan atamalar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kadrolarına yapılmış sayılır" denildi. Kararname bu gece yürürlüğe girdi.