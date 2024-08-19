İBB'den Çekmeköy'de Kaçak Yapılara Bir Kepçe Daha

İBB'nin Üsküdar sahilindeki kaçak yapılarla başlayan mücadelesi farklı ilçelerle devam ediyor. İBB ekipleri son olarak Çekmeköy'deki kaçak yapıları yıktı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul'daki kaçak yapılara karşı başlattığı mücadeleye devam ediyor. Üsküdar sahil kesimindeki kaçak işletmelerin yıkımıyla başlayan süreçte en son Aksaray'daki Emniyet Otogarı'ndaki kaçak yapıya kepçe vurulmuştu.

Son yıkım haberi ise Çekmeköy'den geldi. İBB ekipleri, kaçak yapıları kepçelerle yıktı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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