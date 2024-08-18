İBB'de Sınav Başvuruları Başladı

Yaz dönemi öncesi öğrencilerini mezun eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teknoloji Atölyeleri, 2024-2025 yılı öğrencilerini kabul etmeye hazırlanıyor. Sınav başvuruları “İstanbul Senin” uygulamasından ve teknolojiatolyeleri.ibb.istanbul internet sitesinden alınmaya başladı.

İBB'de Sınav Başvuruları Başladı

İBB Teknoloji Atölyeleri, çocukların ve gençlerin teknoloji üretimi konusunda teşvik edilmesini ve bunun için uygun zeminin hazırlanmasını sağlamaya devam ediyor. İBB, atölye çalışmalarıyla teknolojiyi üreten bireylerin yetişmesine, bilim ve teknolojide dışa bağımlığın azaltılmasına, bu alandaki beyin göçünün durdurulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

İBB, bu doğrultuda İstanbul’daki 10 atölyede Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte çocuklara teknoloji eğitimi veriyor. Atölyelerde geçtiğimiz yıl ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 944 kişi eğitim aldı.

KODLAMA, YAPAY ZEKA, ROBOTİK...

Üretim temelli programlar içinde bilgisayarsız bilgisayar bilimi etkinlikleri, bilgisayar oyunu tasarımı ve geliştirme, grafik tasarım ve üretim, programlama ve kodlama, mobil uygulama geliştirme, grafik tasarım, yapay zekâ, robotik uygulamaları ve proje geliştirme eğitimleri öne çıkıyor.

DÖNEM SONUNDA PROJELER YAŞIYOR

Eğitim-öğretim yılı boyunca devam eden çalışmaların sonunda öğrencilerden proje yapmaları isteniyor. Akademisyenler tarafından oluşturulan jürinin proje değerlendirmesinin sonunda ise İBB’yi ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarında temsil eden İBBTech takımının üyeleri seçiliyor.

SINAV 7-8 EYLÜL’DE

Atölyedeki eğitimlere katılacak 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 7’nci, 9’uncu ve 10’uncu sınıf öğrencilerinin belirlenmesi için 7-8 Eylül’de Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde öğrenci seçme sınavı yapılacak. Sınav Türkçe, matematik fen dersleri ve problem çözme becerileri ile algoritma konularını kapsayacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Online olarak yapılan sınav başvuruları “İstanbul Senin” mobil uygulaması ve teknolojiatolyeleri.ibb.istanbul internet sitesi üzerinden alınıyor. Sınavda başarılı olan bin 88 öğrenci 2024-2025 eğitim öğretim döneminde İBB Teknoloji Atölyeleri’ndeki eğitimlere katılmaya hak kazanacak. Sınav sonuçları ve atölye kayıt tarihleri de teknolojiatolyeleri.ibb.istanbul internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Kaynak: ANKA

Çamaşır Suyuna 1 Damla Ekleyin ve Silin! Fayansları Parlatan Yöntem Çamaşır Suyuna 1 Damla Ekleyin ve Silin! Fayansları Parlatan Yöntem
Akdeniz’in Parkları Yenileniyor Akdeniz’in Parkları Yenileniyor
Akdeniz'de Can Pazarı! Akdeniz'de Can Pazarı!
Marmara Depremi’nde Hayatını Kaybedenler Anıldı Marmara Depremi’nde Hayatını Kaybedenler Anıldı
ÇOK OKUNANLAR
AFAD Duyurdu! Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem
İzmir'deki Olayların Başaktörüydü: Ali Koç'u Yere Düşüren Saldırgan Hakkında Karar Verildi Ali Koç'u Yere Düşüren Saldırgan Hakkında Karar
Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı: 3 Noktadaki Yangınlar Kontrol Altında Üç Yangın Kontrol Altında, İki Yeni Bölgede Dumanlar Yükseldi
Meteoroloji'den 'Dışarı Çıkmayın' Uyarısı: İstanbul da Listede... 8 Derece Birden Artacak! İstanbul da Listede... 8 Derece Birden Artacak!
İzmir'de Olaylı Gece: Fenerbahçe’den Çok Sert Göztepe Açıklaması Fenerbahçe’den Çok Sert Göztepe Açıklaması