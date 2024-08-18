Akdeniz’in Parkları Yenileniyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçe sakini vatandaşların yaz mevsimiyle birlikte uğrak yerlerinden biri olan park ve yeşil alanlara dönük her türlü bakım, onarım ve yenileme hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

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Akdeniz’in Parkları Yenileniyor

Son olarak Çay Mahallesi’nde bulunan Ahmet Kaya Parkında çalışma yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkın zaman içinde zarar gören kamelyalarını yeniledi. Ekipler, müdürlüğe ait fidanlık sahasındaki atölyede, park ve yeşil alanların ihtiyaç duyduğu çeşitli malzemeleri; oturma gruplarını, kamelya, çöp kovaları gibi malzemeleri de üreterek belediye bütçesine katkıda bulunuyor.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Her yaştan yüzlerce vatandaşın gün içerisinde dinlenmek, temiz nefes almak veya ailecek piknik yapmak üzere uğradığı yeşil alanda, ekipler ayrıca can güvenliği açısından risk oluşturan ağaç dallarını budadı ve uzayan otları biçti. Park içindeki hizmete ve yeniliklere tanık olan Çay Mahallesi Muhtarı Abdullah Çapar; “Ahmet Kaya Parkımızın yenilenmesinden dolayı Belediye Başkanımız Hoşyar Sarıyıldız ile aşırı sıcaklara rağmen mahallemize hizmet veren belediye çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Kaynak: AA

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