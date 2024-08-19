Diyarbakır'da Amedspor Gala Yemeğinde Tarihi Fotoğraf: TFF Başkanı, DEM Partili Başkanlar ve Vali Aynı Masada

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün oynanacak Amedspor-İstanbulspor maçını izlemek için Diyarbakır’a gitti.

Hacıosmanoğlu ve beraberindeki heyet, Amedspor Başkanı Aziz Elaldı ile birlikte Sur ilçesindeki tarihi mekanları gezdi.

Cemil Paşa Konağı'nda Amed Sportif Faaliyetler tarafından düzenlenen gala yemeğine katılan Hacıosmanoğlu'na Amedspor Başkanı Aziz Elaldı eşlik etti.

Gala yemeğine Vali Murat Zorluoğlu ve DEM Partili Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun da katıldı.

TFF BAŞKANI SEÇİLMEDEN ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı seçilmeden önce yaptığı açıklamada "Amedspor ile görüştüm. 'Spor kardeşliktir' diyorlar. Onlara da destek olmak lazım. Nasip eder ve seçilirsem, ilk maçı da Diyarbakır'da izleyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.