Diyarbakır'da Amedspor Gala Yemeğinde Tarihi Fotoğraf: TFF Başkanı, DEM Partili Başkanlar ve Vali Aynı Masada
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Amedspor-İstanbulspor maçını izlemek için gittiği Diyarbakır'da Amedspor'un gala yemeğine katıldı. Yemekte çekilen bir fotoğraf tarihteki yerini aldı. Fotoğrafta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Amedspor Başkanı Elaldı, DEM Partili Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Bucak ve Hatun ile Vali Zorluoğlu'nun aynı masada yer aldığı görülüyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün oynanacak Amedspor-İstanbulspor maçını izlemek için Diyarbakır’a gitti.
Hacıosmanoğlu ve beraberindeki heyet, Amedspor Başkanı Aziz Elaldı ile birlikte Sur ilçesindeki tarihi mekanları gezdi.
Cemil Paşa Konağı'nda Amed Sportif Faaliyetler tarafından düzenlenen gala yemeğine katılan Hacıosmanoğlu'na Amedspor Başkanı Aziz Elaldı eşlik etti.
Gala yemeğine Vali Murat Zorluoğlu ve DEM Partili Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun da katıldı.
TFF BAŞKANI SEÇİLMEDEN ÖNCE NE DEMİŞTİ?
Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı seçilmeden önce yaptığı açıklamada "Amedspor ile görüştüm. 'Spor kardeşliktir' diyorlar. Onlara da destek olmak lazım. Nasip eder ve seçilirsem, ilk maçı da Diyarbakır'da izleyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.