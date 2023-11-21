İBB’den Adıyaman’a “ivedi” köprü

İBB, Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesinin özüne uygun bir ihale gerçekleştirerek Adıyaman’a el uzattı. Resmi plakalı ağır tonajlı bir kamyonun geçişi sırasında, 19 Ekim 2023 tarihinde çöken Çatdere Köprüsünü acil olarak yaptırmak için İBB harekete geçti. Yaylakonak beldesini Adıyaman merkezine bağlayan karayolu üzerinde yer alan Köprü, yıkılma tehlikesi olduğu için ağır vasıtaların geçişine kapalıydı.

Gerekli incelemenin yapılmasından sonra İBB, köprü için ihale yapılmasına 26 Ekim 2023 tarihinde onay verdi. 31 Ekim 2023 tarihinde yapılan ihaleye 5 geçerli teklif verildi. İBB, ihaleyi 82 milyon 848 bin 881 TL’ye üstlenen Yimtaş Galvaniz İnşaat Madencilik Metal San. Ve Tic. A.Ş. ile 15 Kasım 2023 tarihinde sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre ihaleyi üstlenen firma köprü inşaatını 14 Kasım 2014 tarihine kadar tamamlayacak.

HANGİ HALLERDE 'İVEDİ' İHALE YAPILIR?

Yaylakonak ve köprüyü kullanan çevre köylerin mağduriyetini biran önce gidermek için ihalenin “ivedi” olarak yapılmasını sağlayan Kamu İhale Kanunu’nu 21/b maddesinde şöyle deniyor:

“Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.”

