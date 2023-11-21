Tarikata 'kaçak define' operasyonu: 40 mürit gözaltına alındı

İki yıldır Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde faaliyet yürüten tarikata mensup 40 kişi, kaçak define kazısı ihbarı üzerine yapılan jandarma operasyonuyla gözaltına alındı.

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Tarikata 'kaçak define' operasyonu: 40 mürit gözaltına alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler Köyü kırsalında kaçak define kazısı ihbarı üzerine yapılan jandarma operasyonuyla 40 tarikat üyesi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların kendini mehdi ilan eden bir tarikat şeyhine bağlı Hilafeti Muhammediye tarikatına üye oldukları öğrenildi.

İKİ YILDIR FAALİYET GÖSTERİYORLAR

soL'dan Burak Efe'nin haberine göre, Külcüler köyünde yer alan 2 turistik termal tesisi uzun süreyle kiralayan ve Türkiye'nin farklı yerlerinden gelerek bölgeye yerleşen tarikat üyeleri, kendisini mehdi ilan eden tarikat şeyhlerinin öncülüğünde faaliyetlerini Bayramiç bölgesinde sürdürmeye devam ediyordu.

Tarikatın youtube hesabından yaptığı canlı yayında ise geçtiğimiz ay kiraladıkları tesiste "Hz. Mehdi" adını verdikleri tarikat şeyhine biat töreni yapıldığı görülmüştü.

SİLAH GÖMMEK İSTEDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Jandarmanın dışarıya verdiği bilgiye göre; operasyon kaçak define kazısı nedeniyle gerçekleştirilirken, yerel kaynaklar söz konusu açıklamaya şüpheyle yaklaşıyor.

Bölge sakinlerinden edinilen bilgiye göre; bir süre önce tesislerde jandarma tarafından silah araması yapıldığı ve bu nedenle tarikat üyelerince yapılan kaçak kazının da silahları gömmek amaçlı olduğu ihtimali oldukça yüksek.

BÖLGE HALKI TEPKİLİ

19 Kasım günü yapılan 'define operasyonuyla' yaklaşık 40 tarikat üyesi gözaltına alınırken, bölge halkı şimdiye dek önlem alınmamasından dolayı tepkili.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir Külcüler köyü sakini yaklaşık 2 yıldır tanık olduklarını şöyle anlatıyor:

"Köyümüze ait tesisleri işletmecilerine baskı kurarak kiraladılar. Onlar girdiği andan itibaren tesisler kullanıma kapatıldı ve yoğun bir insan trafiği başladı. Kimin girip çıktığını ise hiçbir güvenlik gücü kontrol etmedi. Köyden bazı arkadaşlarımız kaçmaya çalışan bir kadın gördüklerini ama tarikat üyelerinin engel olduğunu anlatıyor. Çocuklarımız aynı okulda okudukları tarikat üyelerinin çocuklarından tarikat kampında şiddet gördüklerini duymuşlar."

GAZETECİLER ENGELLENDİ

Gözaltına alınan tarikat üyelerinin Bayramiç Adliyesi'nden çıkışı sırasında görüntü almaya çalışan gazeteciler ve yurttaşlar, jandarma tarafından engellenirken savcılık tarafından hazırlanan dosya ile ilgili bilgi verilmiyor.

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