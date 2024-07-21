İBB, 'Riskli Yapılar' İçin Harekete Geçti: Dar Gelirlilere Kentsel Dönüşüm ve Kira Desteği Verilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde geçen hafta kentsel dönüşüm ve riskli yapıların yeniden yapımına destek sağlanması konusunda önemli kararlar alındı.

İBB Meclisi, riskli yapılarda yeniden yapım maliyetlerine destek sağlanması, ilçe belediyeleriyle hızlı tarama ile bina incelenmesinde ortak hizmet protokolünün yapılması kararı İBB Meclisi tarafından oybirliğiyle kabul edilmişti.

Karara ilişkin bir video paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu haberi, riskli yapılarda oturan dar gelirli emeklilerimizin görmesini sağlayalım. Yenileme maliyetinin %65’ni İBB olarak biz karşılıyoruz, ekstra 9 bin TL de kira desteği veriyoruz" notunu düştü.

Bu haberi, riskli yapılarda oturan dar gelirli emeklilerimizin görmesini sağlayalım. Yenileme maliyetinin %65’ni İBB olarak biz karşılıyoruz, ekstra 9 bin TL de kira desteği veriyoruz. pic.twitter.com/3NZEnbvw5x — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 20, 2024

PROJENİN AYRINTILARI

İBB, riskli yapılarının KİPTAŞ ile yenilemek isteyen hak sahiplerine, gelir durumlarına göre toplam maliyetin yüzde 40 ile yüzde 65’i oranında destek sağlayacak. Bu binalardaki hak sahipleri, İBB İştirak Şirketi Kiptaş ile yapacakları ön sözleşme ile İBB’nin yeniden yapım maliyeti destek programına dahil olacak.

TOPLAM KAÇ HANE İÇİN DESTEK SAĞLANACAK?

Mali destek oranları hak sahiplerinin gelir durumuna göre belirlenecek. Dar gelirliler ve emekliler, en yüksek destek oranından faydalanacak. Hane içi toplam geliri 2 asgari ücretin altında olanlara yüzde 60, bu kişiler emekliyse yüzde 65, hane içi toplam geliri 3 asgari ücretin altında olanlara yüzde 40, aynı durumdaki emeklilere yüzde 45 oranında destek sağlanacak. İlk etepta ‘İstanbul Yenileniyor’a başvuran ve uzlaşma sağlanan toplam 25 bin hane için yaklaşık 5 milyar TL destek sağlanacak.

7 AŞAMALI DESTEK SÜRECİ

Mali destek süreci 7 aşamalı gerçekleşecek:

Kiptaş’ın ön sözleşme yapması, Başvuruların Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne iletilmesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Hane içi gelir tespiti, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Mülkiyet tespitleri, Mali destekten faydalanacak hak sahiplerinin bilgilendirilmesi, Kiptaş’ın inşaat ilerleme seviyelerini İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğüne (İŞAT) ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bildirmesi, İŞAT onayından sonra Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce ödeme emirlerinin düzenlenmesi sağlanacak.

EMEKLİLERE 9 BİN TL KİRA YARDIMI

Yüksek risk grubuna dahil oldukların tespit edilen E sınıfı binaların tahliye, yıkım ve yenileme süreçlerine ivme kazandırmak amacıyla 6306 sayılı kanun ve bu kanuna bağlı uygulama yönetmelikleri uyarınca; bu binalarda oturan emeklilere 9.000 TL, diğer hak sahiplerine 7.000 TL kira yardımı yapılacak. Acil dönüştürülmesi gereken 6.920 bina ve toplam 62.000 bağımsız birimdeki yaklaşık 80 bin kiracı için bu destek sağlanacak.