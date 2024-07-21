Metroda Yolcular Arasında Tekme Tokat Kavga! O Anlar Kameralarda

Bursa'da metroda kavga çıktı. Yolcular arasında çıkan yer verme kavgasında taraflar birbirine tekme ve tokatlarla saldırdı.

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Toplu taşıma araçlarında sık sık çıkan kavgalara bir yenisi daha eklendi. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcular arasında 'yer verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İki yolcu birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı.

Araya çevredeki vatandaşlar girerken o anlar başka bir yolcu tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

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