Gabar Dağı'nda Petrol Sondaj Kulesi Devrildi: 2 İşçi Kurtarıldı, Bir Mühendis Hayatını Kaybetti

Şırnak'ta, Gabar Dağı'ndaki petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi. Enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. Enkaz altında kalan mühendis Mehmet İrfan Güler'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), olayla ilgili müfettiş atandığını ve inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Feci olay, sabah saatlerinde Gabar Dağı’ndaki 27 Nolu Şehit Aybüke Yalçın Petrol Arama Sahası'nda meydana geldi. Çalışma sırasında petrol sondaj kulesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Gabar Dağı'nda Petrol Sondaj Kulesi Devrildi: 2 İşçi Kurtarıldı, Bir Mühendis Hayatını Kaybetti - Resim : 1

3 işçi enkaz altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, TPİC ve TPAO uzmanları ile jandarma ekipleri sevk edildi. Vali Cevdet Atay da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Gabar Dağı'nda Petrol Sondaj Kulesi Devrildi: 2 İşçi Kurtarıldı, Bir Mühendis Hayatını Kaybetti - Resim : 2

2 İŞÇİ KURTARILDI

Yapılan çalışmada enkaz altındaki işçilerden 2’si çıkarıldı. Durumu ağır olan 1 işçi helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Gabar Dağı'nda Petrol Sondaj Kulesi Devrildi: 2 İşçi Kurtarıldı, Bir Mühendis Hayatını Kaybetti - Resim : 3

ACI HABER GELDİ

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, enkaz altında kalan bir mühendisin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şırnak Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ŞAY sahasında faaliyet gösteren bir sondaj kulesinde beton zeminin çökmesine bağlı olarak iş kazası yaşanmıştır. Kule enkazının altında kalan sondaj işçisi Furkan Tatar kazadan hemen sonra kurtarılarak helikopter ile hastaneye sevk edilmiştir. Kazada bir mühendis hayatını kaybetmiştir. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan bir işçi de Cizre Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Olayla ilgili incelemeler başlatılmıştır. Vefat eden mühendisimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

TPAO'DAN AÇIKLAMA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şırnak Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Aybüke Yalçın petrol sahasında faaliyet gösteren bir sondaj kulesine ait beton zeminin çökmesine bağlı olarak iş kazası yaşandığını bildirdi.

TPAO konuya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Kule enkazının altında kalan mühendis Mehmet İrfan Güler'in hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, "Kazada yaralanan 2 işçimiz ise hastanede tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili olarak TPAO tarafından müfettiş atanmış olup detaylı inceleme başlatılmıştır. Vefat eden mühendisimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: DHA

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