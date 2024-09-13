İBB Meclisi'nden Kritik 'Cemevi' Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İBB Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün görev ve çalışma yönetmeliğini onayladı. Bu yönetmelik ile müdürlüğün yapısı, görev ve yetkileri, çalışma şekli ve personel tanımları belirlendi. Şube Müdürlüğü, cami ve mescitler gibi Müslüman ibadethanelerinin yanı sıra Cemevleri ve diğer dinlerin ibadethanelerine de hizmet verecek.

Müdürlüğün görevleri arasında, dini kurumlar ve topluluklardan gelen taleplerin değerlendirilmesi, bina ve tesislerin bakım ve onarımı, malzeme desteği sağlanması ve dini faaliyetlerin desteklenmesi bulunuyor. Ayrıca, kamu hizmetlerinde tarafsızlık ve eşitlik ilkeleri gözetilerek tüm ibadethanelere eşit hizmet götürülmesi vurgulandı.

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, Cemevleri’nin ibadethane statüsünün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Danıştay'daki davalarla gündeme geldiğini belirtti. Daha önce Cemevleri’nin ibadethane olarak kabul edilmesi önergesinin reddedildiğini hatırlatan Sakalar, yeni yönetmelik ile tüm ibadethanelere eşit hizmet götürüleceğini vurguladı.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da daha önce Cemevleri’nin ibadethane olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Cemevlerinin ibadethane olduğu gerçeğini tartışmak bu işlerin gündeminden kalkmalıdır. Bu ayrımcılık bu milletin vicdanına sığmaz. Bunu her yerde tekrar ediyorum. Cemevlerimiz Alevi vatandaşlarımızın ibadethanesidir. Alevi vatandaşlarımızın ibadethanesini belirlemek kimsenin haddine değildir bu Alevi vatandaşlarımızın işidir. Cemevleri’nin ibadethane statüsünde olup olmadığı güç ve makam sahiplerinin tartışıp karara bağlayacakları bir şey asla değildir. Bu kararı Alevi yurttaşlarımız çoktan vermiştir. Yüzyıllardır vermiştir. Biz yöneticilere düşen bu kararın gereğini yerine getirmektir. Cemevleri ibadethanedir nokta” sözlerini kullanmıştı.