Nagehan Alçı’ya Hırsızlık Suçlaması: 10 Yıl Hapsi İsteniyor

Rasim Ozan Kütahyalı, eski eşi Nagehan Alçı’nın 7 Haziran 2024 tarihinde ortak konutlarına girip kendisine ait cep telefonunu çaldığını belirterek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Nagehan Alçı’nın, cep telefonunu yanlışlıkla aldığını beyan ettiği; bilgi sahibine cep telefonunun kendisinde olmadığına dair mesajlar attığı vurgulandı.

SAVUNMASI ÇELİŞKİLİ BULUNDU

İddianamede Alçı’nın savunmasında, Kütahyalı’nın üçüncü kişilere kendisi hakkında söylemlerde bulunduğunu ve bunların ispatı için de cep telefonunu başsavcılığa teslim ettiğini belirttiği yer aldı. İddianamede Alçı’nın savunması arasında çelişkiler mevcut olduğu ve savunmasına itibar edilmesinin mümkün olmadığının anlaşıldığı belirtildi.

10 YIL HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Alçı’nın, Kütahyalı’ya ait cep telefonunu ortak ikametlerinden almak suretiyle üzerine atılı hırsızlık suçunu işlediği ve hakkında kamu davası açmaya yeterli delil elde edildiği belirtilerek ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması

talep edildi.

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Kaynak: Hürriyet