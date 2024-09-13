Cumartesi Anneleri’nin Davası Yine Ertelendi

1995’ten bu yana her cumartesi günü Galatasaray Meydanı’nda kayıplarını arayan Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın düzenlemek istediği 700. hafta buluşmasına yönelik polis müdahalesinde gözaltına alınan 46 kişinin, '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' iddiasıyla yargılandığı davanın 13. duruşması bugün görüldü.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gereken duruşmaya, salonun küçük olması nedeniyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmayı Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD), Uluslararası Af Örgütü, PEN Norveç Türkiye Danışmanı Caroline Stockford, PEN Norveç Direktör Yardımcısı'nın olduğu heyet takip etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, savunması alınmayan iki sanık yönünden dosyanın ayrılmasına karar verdi. Esas hakkındaki görüşünü hazırlanması için dosyayı iddia makamına gönderen heyet, duruşmayı 10 Ocak 2025 tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

27 Mayıs 1995’ten bu yana her cumartesi günü Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi ve basın açıklaması düzenleyerek gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetinin açıklanması ve faillerinin yargılanması talebiyle bir araya gelen Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın 700. Hafta buluşmasına polis müdahale etti. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği eylemde çok sayıda kayıp yakını gözaltına alındı.

25 Ağustos 2018’deki 700’üncü buluşma, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polis müdahalesiyle ilgili, “İzin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik. Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık” demişti.

Gözaltına alınan çok sayıdaki kayıp yakını aynı gün serbest bırakıldı. Ardından 46 kişiye “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet sebebiyle dava açıldı.

Haklarında dava açılanların isimler şöyle: Koray Çağlayan, Koray Kesik, Leman Yurtsever, Levent Gökçek, Lezgin Özalp, Maside Ocak, Mehmet Günel, Muhammed Emin Ekinci, Ayça Çevik, Besna Koç, Cafer Balcı, Can Danyal Aktaş, Cihan Oral Gülünay, Cüneyt Yılmaz, Deniz Koç, Ercan Süslü, Ezgi Çevik, Faruk Eren, Fecri Çalboğa, Ferhat Ergen, Gamze Elvan, Hakan Koç, Hasan Akbaba, Hasan Karakoç, Jiyan Tosun, Kenan Yıldızerler, Murat Akbaş, Rober Koptaş, Onur Yanardağ, Osman Akın, Özer Oymak, Özge Elvan, Ramazan Bayram, Rüşa Sabur, Sadettin Köse, Adil Can Ocak, Ahmet Karaca, Ahmet Süleyman Benli, Ali Ocak, Ali Yiğit Karaca, Atakan Taşbilek, Ataman Doğa Kıroğlu, Saime Sebla Arcan, Sinan Arslan, Ulaş Bedri Çelik, Volkan Uyar.

Kaynak: Gerçek Gündem