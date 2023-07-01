İBB: 'Hamidiye Su'nun adı HMD olarak değişti' iddiaları gerçek dışı

İBB, Hamidiye Su şirketinin adının "HMD" olarak değiştirilmediğini, şirket bünyesinde "HMD" ismiyle yeni bir markanın piyasaya sunulduğunu açıkladı.

Son Güncelleme:
İBB: 'Hamidiye Su'nun adı HMD olarak değişti' iddiaları gerçek dışı

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediye şirketi Hamdiye Su'nun isminin "HMD" olarak değiştirildiği iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Hamidiye Su şirketinde "HMD" isimli ikinci bir su markasının piyasaya sunulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"'Hamidiye suyun adı HMD olarak değişti' iddiaları gerçek dışıdır. Tarihimizden miras Hamidiye suyun adı değişmemiştir, kimse de değiştiremeyecektir. Piyasadaki tüm güçlü ve büyük su markalarının 2. bir markası daha vardır. Her geçen gün büyüyen Hamidiye Su şirketimizde HMD isimli ikinci bir su markası piyasaya sunmuştur. Hamidiye Su üzerinden yapılan, kara propaganda faaliyetlerine ve sahiplerine itibar etmeyiniz."

Etiketler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Son Güncelleme:
Bir ilde daha ekmeğe zam geldi! Bir ilde daha ekmeğe zam geldi!
Değişim onları bekliyor! Yıl sonuna kadar zengin olacak 4 burç belli oldu Değişim onları bekliyor! Yıl sonuna kadar zengin olacak 4 burç belli oldu
En sinirli 4 burç çok kabalar ve saygısızlar! Asla karşısındaki insanı anlayamıyorlar... En sinirli 4 burç çok kabalar ve saygısızlar! Asla karşısındaki insanı anlayamıyorlar...
Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
İBB: 'Hamidiye Su'nun adı HMD olarak değişti' iddiaları gerçek dışı İBB: 'Hamidiye Su'nun adı HMD olarak değişti' iddiaları gerçek dışı
Ahmet Şık Gerçek Gündem’e yazdı: Her şeye rağmen… Ahmet Şık Gerçek Gündem’e yazdı: Her şeye rağmen…
Akdeniz’den ilham alan lezzetler Akdeniz’den ilham alan lezzetler
Bir ağızdan haykırmalıyız: “Benim annem cumartesi…” Bir ağızdan haykırmalıyız: “Benim annem cumartesi…”
Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner, gönlünü o belediye başkanının oğluna kaptırdı Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner, gönlünü o belediye başkanının oğluna kaptırdı