İBB: 'Hamidiye Su'nun adı HMD olarak değişti' iddiaları gerçek dışı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediye şirketi Hamdiye Su'nun isminin "HMD" olarak değiştirildiği iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Hamidiye Su şirketinde "HMD" isimli ikinci bir su markasının piyasaya sunulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"'Hamidiye suyun adı HMD olarak değişti' iddiaları gerçek dışıdır. Tarihimizden miras Hamidiye suyun adı değişmemiştir, kimse de değiştiremeyecektir. Piyasadaki tüm güçlü ve büyük su markalarının 2. bir markası daha vardır. Her geçen gün büyüyen Hamidiye Su şirketimizde HMD isimli ikinci bir su markası piyasaya sunmuştur. Hamidiye Su üzerinden yapılan, kara propaganda faaliyetlerine ve sahiplerine itibar etmeyiniz."