Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti
Muğla'da tatil Türkiye'nin Portekiz Büyükelçisi Murat Karagöz, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Karagöz, hayatını kaybetti.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde denize giren Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz yüzerken kalp krizi geçirdi.
Sözcü gazetesinden Mustafa Sarıipek'in haberine göre, Fethiye'de tatil yapan Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken kalp krizi geçirdi.
Denizden baygın vaziyette çıkarılan Karagöz kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, tüm çabalara rağmen Büyükelçi Karagöz’ün kurtarılamadığını belirtti.
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