Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti

Muğla'da tatil Türkiye'nin Portekiz Büyükelçisi Murat Karagöz, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Karagöz, hayatını kaybetti.

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde denize giren Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz yüzerken kalp krizi geçirdi.

Sözcü gazetesinden Mustafa Sarıipek'in haberine göre, Fethiye'de tatil yapan Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken kalp krizi geçirdi.

Denizden baygın vaziyette çıkarılan Karagöz kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. 

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, tüm çabalara rağmen Büyükelçi Karagöz’ün kurtarılamadığını belirtti.

CHP'li Toprak'tan "Değişim" talebine tepki: Dayatmayla ‘değişim’ diyenler DSP örneğine iyi baksın "Dayatmayla ‘değişim’ diyenler DSP örneğine iyi baksın"
Baklava yedikten sonra aklınızda bulunsun! Hemen bunu uygulayın Baklava yedikten sonra aklınızda bulunsun! Hemen bunu uygulayın
Havalimanında tüyler ürperen olay! Yürüyen banda sıkışan bacağını kestiler... Havalimanında bir kadının yürüyen banda sıkışan bacağını kestiler!
Hüda-Par, Şeyh Said üzerinden Mustafa Kemal'e nefret kustu Hüda-Par, Şeyh Said üzerinden Mustafa Kemal'e nefret kustu
ÇOK OKUNANLAR
Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner, gönlünü o belediye başkanının oğluna kaptırdı Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner, gönlünü o belediye başkanının oğluna kaptırdı
En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı, en yüksek memur maaşı 45 bin lirayı aşacak: Tablo ortaya çıktı! En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı, en yüksek memur maaşı 45 bin lirayı aşacak: Tablo ortaya çıktı!
Kıskanç, kibirli, egoist... Burçların yaka silktiren huyları Burçların yaka silktiren huyları
Kurbanlık danaya girdiler, etler salam gibi paketlenmiş olarak verildi: 'Kim bilir bu etler ne zaman kesildi' Kurbanlık danaya giren yurttaşlar kolilerin içindeki görünce şoke oldu!
Faturalarda yeni dönem: Yarından itibaren zorunlu olacak Faturalarda yeni dönem: Yarından itibaren zorunlu olacak