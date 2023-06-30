Hüda-Par, Şeyh Said üzerinden Mustafa Kemal'e nefret kustu

AKP listeleri ile TBMM'ye giren Hüda-Par'ın gençlik örgütlenmesi Hür Gençlik, Şeyh Said'in ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal hedef alan bir paylaşıma imza attı.

Son Güncelleme:
Hüda-Par, Şeyh Said üzerinden Mustafa Kemal'e nefret kustu

Şeyh Said ve 47 müridi 1925 yılında başlattıkları gerici ayaklanmanın ardından Diyarbakır Dağkapı'da idam edildi. O tarihten beri gericiler, Şeyh Said üzerinden cumhuriyete ve kuruluşa saldırmayı sürdürüyor. 

HÜDA PAR NEFRET SAÇTI 

Terör örgütü Hizbullah ile kurduğu ilişkilerle bilinen ve son dönemde yaptıkları gerici açıklamalarla tepki çeken Hüda-Par, Şeyh Said'in ölüm yıl dönümünde yaptığı açıklamayla adeta cumhuriyete nefret saçtı. 

AKP listeleri ile TBMM'ye giren Hüda-Par'ın gençlik örgütlenmesi Hür Gençlik, Şeyh Said'in ölüm yıl dönümünde paylaştığı mesajda, "İmam, Şeriat'tan saparsa kıyam vaciptir." diyerek laik, Kemalist sistemin İslâm'a ve İslami değerlere savaş açması üzerine kıyam eden ve bu uğurda şehadet makamına ulaşan Şeyhimiz Şeyh Said Efendi ve yarenlerini kıyamlarının sene-i devriyesinde rahmet, minnet ve iftiharla anıyoruz" ifadelerini kullandı. 

PROGRAMLARINDA DA YER ALIYOR 

Cumhur İttifakı'na katılmaları ile birlikte tartışılmaya başlayan parti programında HÜDA PAR programında Cumhuriyet karşıtı dinci isyan nedeniyle İstiklal Mahkemeleri tarafından idam edilen Şeyh Sait’le ilgili ifadeler de yer alıyor. Programda, "Başta Şeyh Sait olmak üzere Kürtlerin büyük bir saygı ile andıkları Kürt âlimlerine zulmedildiği resmen kabul edilmeli, yakınlarından ve bütün halktan özür dilenmelidir" ifadeleri kullanılıyor. 

PARTİ VİDEOSUNA ATATÜRK DÜŞMANLIĞI 

Partinin 10 yılı dolayısıyla hazırlanan videoda ise Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk ve beraberindeki heyetin TBMM açılışındaki görüntüleri verilerek; ‘namlusu düşmana çevriliyken gönlünü düşmana kaptırmış kadolar’ ifadeleri kullanılmıştı.

Etiketler
HÜDAPAR
Son Güncelleme:
CHP'li Toprak'tan "Değişim" talebine tepki: Dayatmayla ‘değişim’ diyenler DSP örneğine iyi baksın "Dayatmayla ‘değişim’ diyenler DSP örneğine iyi baksın"
Lütfü Savaş'tan İskenderun açıklaması: 'Biz Hatay'ın bölünmesine karşı çıkarız' Lütfü Savaş'tan İskenderun açıklaması: 'Biz Hatay'ın bölünmesine karşı çıkarız'
Afra Saraçoğlu'na büyük şok: Uçağa alınmadı Afra Saraçoğlu uçağa alınmadı!
En sinirli 4 burç çok kabalar ve saygısızlar! Asla karşısındaki insanı anlayamıyorlar... En sinirli 4 burç çok kabalar ve saygısızlar! Asla karşısındaki insanı anlayamıyorlar...
ÇOK OKUNANLAR
Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner, gönlünü o belediye başkanının oğluna kaptırdı Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner, gönlünü o belediye başkanının oğluna kaptırdı
En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı, en yüksek memur maaşı 45 bin lirayı aşacak: Tablo ortaya çıktı! En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı, en yüksek memur maaşı 45 bin lirayı aşacak: Tablo ortaya çıktı!
Kıskanç, kibirli, egoist... Burçların yaka silktiren huyları Burçların yaka silktiren huyları
Kurbanlık danaya girdiler, etler salam gibi paketlenmiş olarak verildi: 'Kim bilir bu etler ne zaman kesildi' Kurbanlık danaya giren yurttaşlar kolilerin içindeki görünce şoke oldu!
Faturalarda yeni dönem: Yarından itibaren zorunlu olacak Faturalarda yeni dönem: Yarından itibaren zorunlu olacak