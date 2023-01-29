İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe: Yabancılara satış durdurulmalı

Son 5 yılda yabancılara 40 milyon 500 bin metrekare gayrimenkul satıldığını belirten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, "Her yıl yabancılar ortalama 8 milyon metrekare taşınmaz alıyor. Yani her yıl yaklaşık Beyoğlu ilçesi kadar bir alan yabancılara satılıyor" dedi

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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe: Yabancılara satış durdurulmalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökçe, yabancılara konut satışına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Gökçe, "Son 5 yılda yabancılara tam 40 milyon 500 bin metrekare gayrimenkul satıldı. Her yıl yabancılar ortalama 8 milyon metrekare taşınmaz alıyor. Yani her yıl yaklaşık Beyoğlu ilçesi kadar bir alan yabancılara satılıyor. Yabancılara satış konut krizini derinleştiriyor" ifadelerini kullandı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe: Yabancılara satış durdurulmalı - Resim : 1

Gökçe, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Yabancı uyruklu şahıslar 2022 yılında tam 75 bin 185, 2021 yılında 68 bin 168 konut aldılar. İlk üç sırada Rusya, İran ve Irak uyruklular var. İki yılda 473 bin vatandaşımızın yaşayabileceği konut yabancılar tarafından alındı.

Bakanlık tarafından Sn. Ali Mahir Başarır'ın soru önergesine verilen bir cevaba göre 2002 - 2020 arasında yabancılar toplam 115 milyon metrekare alım yaptı. 2020-2021 ve 2022 yılları bu rakama eklenirse toplam satılan alan 138 milyon metrekareye çıkıyor.

Yabancılara konut satışı toplam satışın yüzde 5'i seviyesine ulaştı. Konut üretimi bu talebe yetişemiyor. Ne yapılması lazım? Yabancılara satış durdurulmalı Demografik değişimlere uygun planlama ile sosyal konut üretimi başlamalı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe: Yabancılara satış durdurulmalı - Resim : 2

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