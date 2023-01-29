Akdeniz açıklarında deprem

Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Akdeniz açıklarında bugün 19.12 saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Derinliği 18.35 olarak belirtilen depremin ardından henüz herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

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