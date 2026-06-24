IBAN Dolandırıcılığına Yeni Çerçeve Geliyor: O Öneriden Vazgeçildi

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AK Parti'nin hazırladığı Meclis'e sunuldu. Adalet Komisyonu'nda saat 14.00'te görüşülmeye başlanan pakete dair yeni bilgiler edinildi. Buna göre AK Parti, 'IBAN dolandırıcılığı' düzenlemesi için tüm maddelerin kabul edilmesinin ardından önerge verecek.

Önergeyle 12'nci Yargı paketine yeni madde eklenecek. Maddeyle Türk ceza kanunun 158'inci maddesinde değişiklik yapılacak. 'IBAN dolandırıcılığı' olarak bilinen ödeme araçlarının bilinçli bir şekilde başka kişilere kullandırılmasına karşı önerge verilecek.

'MÜSTAKİL SUÇ TANIMLAMASINDAN VAZGEÇİLDİ'

Suç eylemi Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'nitelikli dolandırıcılık' başlığı altında tanımlanacak. Suçunu itiraf eden ve zararı karşılayan kişilere de yarı oranda indirim yapılacak.

Bu arada IBAN kiralayanlara yönelik müstakil suç tanımlaması yapılması önerisinden vazgeçildi. Böylece nitelikli dolandırıcılık kapsamında 3 ila 10 yıl arasında olan cezanın 1 ila 3 yıl arasına çekilmesi planı ortadan kalktı.

Kaynak: Haber Merkezi