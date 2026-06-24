Sabah 06.00’da Başlayacak: Küçükçekmece’de Yarın Yollar Kapatılıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yarın düzenlenecek olan aşure matem merasimi nedeniyle sabah saat 06.00’dan itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Sürücüler için alternatif güzergahlar belirlendi.

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Sabah 06.00’da Başlayacak: Küçükçekmece’de Yarın Yollar Kapatılıyor
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek aşure matem merasimi programı dolayısıyla kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

İŞTE KAPATILACAK YOLLAR

Buna göre, saat 06.00'dan program bitimine kadar, Dereboyu Caddesi ile Fatih Caddesi kesişimi, Başaran Sokak'ın Fatih Caddesi'ne çıkışı, Fatih Caddesi'nin Tuna Caddesi ile Başaran kesişimi, Kızılay Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarı'na giriş kısmı, 1239. Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarı'na giriş kısımları ve Fulya Sokak'ın Fatih Caddesi ile Orhan Gazi Sokak arasında kalan kısmı trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF ROTALAR

Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Dereboyu, Muammer Aksoy ve Tuna Caddeleri ile Maslak Çeşme Caddesi'ni takiben Hakan Caddesi'nin devamına bağlı ara sokaklar kullanılabilecek.

Kaynak: AA

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