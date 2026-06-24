İstanbul’a Yeni Metro Müjdesi: Tarih Belli Oldu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yapımını sürdürdüğü Kaynarca-Pendik Metro Hattı'nda incelemelerde bulunan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, hattın 2026 sonu veya 2027'nin ilk yarısında hizmete açılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Aslan, hattın ilk olarak 2017 yılında ihale edildiğini ancak sonraki süreçte İstanbul'daki birçok metro projesiyle birlikte durdurulduğunu belirtti. 2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından projelerin yeniden önceliklendirildiğini ifade eden Aslan, İBB'nin aynı anda 10 metro hattının yapımını sürdürdüğünü söyledi. Kaynarca-Pendik hattındaki çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Aslan, hattın tamamlanmasıyla vatandaşların İstanbul'un birçok noktasına kesintisiz ulaşım sağlayabileceğini dile getirdi.

BEYLİKDÜZÜ VE ESENYURT HATTI İÇİN ONAY BEKLENİYOR

Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve TÜYAP metro hatlarına da değinen Aslan, söz konusu projelerin hayata geçirilmesi için gerekli onayların beklendiğini belirterek, "Önemli olan millete hizmet etmektir. Hizmetin hangi partinin belediye başkanı tarafından yapıldığının önemi yoktur" dedi. Aslan ayrıca, hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hem de İBB'nin yatırımlarıyla Anadolu Yakası'nın raylı sistem ağının önemli ölçüde genişletildiğini vurguladı.

Kaynak: AA