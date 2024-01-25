Abdulkadir Selvi, Fenerbahçe ve Koç'u hedef aldı: 'Atatürk tişörtü giyecek misin'

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Fenerbahçe'yi ve Ali Koç'u hedef almaya devam etti.

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Abdulkadir Selvi, Fenerbahçe ve Koç'u hedef aldı: 'Atatürk tişörtü giyecek misin'

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Suudlularla Koç gibi ticaret” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

29 Aralık'ta Riyad'da oynanması plananlan Süper Kupa finali, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının Atatürk tişörtü ve pankartıyla sahaya çıkmalarına izin verilmemesi üzerine Ali Koç ile tartışma yaşayan Selvi, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe’yi hedef alan Selvi, Ali Koç’un kendisi hakkındaki “Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun” sözlerine yanıt verdi.

Yazının öne çıkan kısımları şöyle:

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kendisine yakışan seviyesiz bir üslupla bana saldırmış, Uğur Dündar, Ertuğrul Özkök ve Fatih Altaylı taarruza geçmişlerdi. Bu işbirliği nereden geliyor? Uğur Dündar’ın başkanı olduğu Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu maçın Suudi Arabistan’da oynanmaması için karar aldığı halde Ali Koç takımı Riyad’a götürmüştü. Peki o niye saldırdı? Çünkü bunlar 28 Şubat’ta işbirliği yaptılar. Çünkü bunlar 28 Şubat’ın kalemleri. Her fırsatta da 28 Şubatvari bir süreç olması için harekete geçiyorlar.

Onları unutmadım. Sıcak gelişmeler yaşandığı için yarına bıraktım ama yanlarına bırakmayacağım. 28 Şubat’ın medya ayağını oluşturan üç ismin ipliğini pazara çıkaracağım. Ama şimdilik sadece Ali Koç’a bir hatırlatmada bulunacağım.

OTOKAR- SUUDİ ARABİSTAN

"Atatürk tişörtleri” ile süreci sabote eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç aynı zamanda bir Koç kuruluşu olan Otokar’ın Yönetim Kurulu Başkanı. Otokar’ın 500 milyon dolarlık zırhlı araç satışı için Suudi Arabistan’la görüşmeler yaptığı söyleniyor. Söz konusu para olunca Suudi Arabistan, şeriat rejimi falan unutuluyor. Ama samimi olarak düşüncemi söyleyeyim; satış yapmalarını isterim. Çünkü bunlar Türkiye’nin markaları. Sonuç itibarıyla ülkemiz kazançlı çıkacak. Ama bu benim bazı soruları sormama engel değil.

ALİ KOÇ’A SORULAR

Ali Koç ben senin gibi “ulan” demeyeceğim, sadece soru soracağım.

1- Suudlularla anlaşma yaparken “Atatürk” maddesini koyduracak mısın?

2- Anlaşma imzalanırsa “Atatürk tişörtü” giyecek misin?

3- Anlaşmanın yapılacağı mekâna ”Yurtta sulh, cihanda sulh” pankartı açtıracak mısın?

Bakalım Türkiye için istediklerini kendi şirketinin menfaatleri söz konusu olunca talep edecek misin?

Abdulkadir Selvi'den Ali Koç'a: 'Siz FETÖ'nün ananasların yerken...'Abdulkadir Selvi'den Ali Koç'a: 'Siz FETÖ'nün ananasların yerken...'Güncel
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Ali Koç Fenerbahçe Abdulkadir Selvi Galatasaray Süper Kupa
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