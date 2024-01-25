Fatih Camii’nde imamı bıçaklamıştı: 34 yıla kadar hapsi istendi

Fatih Camii’nde imam ile 2 kişiyi bıçakla yaralayan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin 2 ayrı suçtan 3 kişiye karşı toplam 34 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Son Güncelleme:
Fatih Camii’nde imamı bıçaklamıştı: 34 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul'da Fatih Camii'nde cami imamı Kurra Hafız Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralayan şüpheli hakkında 19,5 yıldan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Galip Usta ile Bilal Erdem'in bıçakla, Yusufcan İslam'ın da darp sonucu yaralandığı olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

DURUŞMA TARİHİ VERİLDİ

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 15 Mayıs'ta yapılmasını kararlaştırdı.

İddianamede, sanık Ömer Salgın'ın, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar, Yusufcan İslam'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul İddianame
Son Güncelleme:
Eski takım arkadaşı açıkladı: Maçlardan önce kuru fasulye yiyen yıldız futbolcu kim? Her maçtan önce kuru fasulye yiyen yıldız futbolcu kim?
HSK'ya gönderdiği mektupla gündeme gelmişti: Başsavcı Uçar, görevini Koç'a devretti Başsavcı Uçar, görevini Koç'a devretti
Ekranda büyük kıyım... Final kararları duyuruldu! 4 dizi artık seyredilemeyecek Ekranda büyük kıyım... Final kararları duyuruldu! 4 dizi artık seyredilemeyecek
İTÜ Uzay Mühendisliği mezunu Okan Bayram, kampüste intihar etti: İTÜ'den açıklama İTÜ Uzay Mühendisliği mezunu Okan Bayram, kampüste intihar etti: İTÜ'den açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da yeni anket: Mansur Yavaş - Turgut Altınok yarışında son durum ortaya çıktı Mansur Yavaş - Turgut Altınok yarışında son durum ortaya çıktı
Yepyeni bir sayfa açıyorlar: Bu yıl bolluk ve berekete doyacak 5 burç açıklandı Bu yıl bolluk ve berekete doyacak 5 burç açıklandı
Maaşlar daha hesaba yatmadı, ekonomist Evren Devrim Zelyut yeni zam için tarih verdi Ekonomist Evren Devrim Zelyut yeni zam için tarih verdi
SGK uzmanı açıkladı: Ek zam sonrası kök emekli maaşı ne kadar oldu? Ek zam sonrası kök emekli maaşı ne kadar oldu?
Özgür Demirtaş'tan Borsa İstanbul tahmini: Ama şartlarım çok önemli... Özgür Demirtaş'tan Borsa İstanbul tahmini