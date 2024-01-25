Fatih Camii’nde imamı bıçaklamıştı: 34 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul'da Fatih Camii'nde cami imamı Kurra Hafız Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralayan şüpheli hakkında 19,5 yıldan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Galip Usta ile Bilal Erdem'in bıçakla, Yusufcan İslam'ın da darp sonucu yaralandığı olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

DURUŞMA TARİHİ VERİLDİ

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 15 Mayıs'ta yapılmasını kararlaştırdı.

İddianamede, sanık Ömer Salgın'ın, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar, Yusufcan İslam'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: AA