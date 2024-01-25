Gelecek Partisi istifalarla sarsıldı: İl yönetimi, 13 ilçe başkanı 880 üyeyle istifa etti

Gelecek Partisi'nde Malatya İl Başkanı, 13 ilçe başkanı ve 880 üye partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

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Gelecek Partisi istifalarla sarsıldı: İl yönetimi, 13 ilçe başkanı 880 üyeyle istifa etti

Gelecek Partisi gelen istifa haberleriyle sarsıldı. Malatya İl Başkanı Semih Aksoy ie beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve 13 ilçe başkanı, 880 üye ile birlikte istifa etti.

Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Semih Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada görevlerinden gördükleri lüzum üzerine istifa ettiklerini duyurdu.

Aksoy açıklamasında, “İş bu sebepten dolayı Malatya İl Başkanlığı, başkanlık kurulu, yönetim kurulu, etik kurulu, disiplin kurulu, 13 ilçe başkanı ve yönetim kurulları olarak ayrıca 880 üyemiz ile birlikte Gelecek Partisindeki tüm görevlerimizden istifa ediyoruz” diye yazdı.

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