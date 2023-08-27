HÜDA-PAR'dan emekli maaşı çıkışı: Seyyanen zam yapılsın

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu iktidara seslendi: Emeklilere 'yılbaşında sizleri rahatlatacağız' demeniz yetmez. Mutlaka yılbaşını beklemeden seyyanen 5 bin TL ara zam yapılmalı.

HÜDA-PAR'dan emekli maaşı çıkışı: Seyyanen zam yapılsın

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, iktidara "emekli maaşına zam" çağrısı yaptı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, partisinin Mardin Kızıltepe'deki Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen 4’üncü olağan kongresine katıldı. Kongrede, tek liste ile gidilen seçimde mevcut İlçe Başkanı Abdullah Kavan tekrar seçildi.

Kongrede konuşan Yapıcıoğlu, vatandaşların tamamını kapsayacak bir anayasa yapma çağrısında bulunarak “Gelin ey siyasi partiler, gelin ey bu işle ilgili olan sivil toplum kuruluşları, gelin ey buna kafa yoran akademik çevreler ve bu konuda söz söyleme yetkisine sahip olan herkes, gelin bir araya toplanalım. Nasıl bir anayasa yapabileceğimizi, toplumsal barışı tesis edecek ve 85 milyon vatandaşının tamamını kapsayacak bir anayasayı birlikte yapalım. Bu çağrımız devam ediyor” diye konuştu.

‘SEYYANEN ZAM YAPILSIN’

Yapıcıoğlu, konuşmasının devamında emeklilere seyyanen zam yapılmasını talep etti: "Emeklilere 'yılbaşını bekleyin, yılbaşında sizleri rahatlatacağız' demeniz yetmez. Emeklinin yılbaşına kadar bekleyecek takati kalmamıştır. Mutlaka yılbaşını beklemeden bir ara zam yapılmalı ve bizim önerimiz seyyanen her emeklinin aldığı maaşına 5 bin lira ilave yapılmalı"

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