Özgür Gündem'e 1 günlük yayın yönetmeni olmuştu; Celalettin Can hapse giriyor

78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışma amacıyla bir günlük yayın yönetmenliği yapması nedeniyle aldığı 1 yıl 3 ay hapis cezasını infaz etmek için hapishaneye giriyor.

Bianet'te yer alan habere göre, Can'a verilen cezanın kesinleşmesi üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can'ın 10 gün içerisinde en yakın ceza infaz kurumuna teslim olmasını talep etti.

YARIN TESLİM OLACAK

15 aylık kesinleşmiş mahkumiyet kararının 20 Ağustos'ta kendisine tebliğ edildiğini açıklayan Can, "28 Ağustos Pazartesi günü Çağlayan Adliyesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu'na müracaat ederek teslim olacağım. İlk işlemler burada yapılacak, devamla Metris Cezaevi ve en son gönderileceğim Silivri Cezaevi'nde işlemlerim tamamlanmış olacak" dedi.

Can, "Denetimli serbestlik ve mahsup hakkı kabul edilmezse, infazın tamamlanması için 15 ay mahkumiyetin 4/3'nü (11 ay 25 gün) Silivri cezaevinde kalacağım" açıklamasını yaptı.

78'LİLER GİRİŞİMİNDEN EYLEM KARARI

78'liler Girişimi de yaptığı yazılı açıklamada, kararı protesto etmek için 28 Ağustos Pazartesi sabahı çok sayıda ilde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

"Dayanışma Yaşatır!" sloganıyla ile İstanbul, İzmir, Denizli, Mersin, Antep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Ankara'da basın açıklaması yapılacağı açıklandı.