HÜDA PAR Adana il binasına saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

HÜDA PAR Adana İl Başkanı'nın yaralandığı, il sekreterinin de hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yeni görüntüler otaya çıktı.

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HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına 22 Temmuz günü gelen A.S. (72), mescitteki İl Başkanı Salih Demir ve İl sekteri Sacit Pişgin'e bıçaklı saldırıda bulundu.

Pişgin hayatını kaybederken Demir'de yaralanmıştı. Zanlı ise yakalanıp tutuklanmıştı.

KAMERALARA YANSIDI

Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsünde şüphelinin bir süre parti binası önünde bekledikten sonra binaya girdiği dakikalar sonra binanın diğer tarafından Demir ve Pişgin’in yaralı olarak çıktığı görüldü.

HÜDA PAR Adana il binasına saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! - Resim : 1

Daha sonra parti binasından elinde bıçakla çıkan şüpheli il başkanının kovalamaya başladı. Yaralı olan il başkanı şüpheliden kurtulmak için kaçtı. Bir süre sonra şüpheli ve il başkanı güvenlik kamerasının kadrajından çıktı. Daha sonra şüpheli elinde bıçakla tekrar parti binasının olduğu yere gelip oradaki vatandaşları da tehdit ederek olay yerinden uzaklaştı. İl başkanı da şüpheliden hemen sonra parti binasının olduğu yere yaralı bir şekilde geldi. Ardından olayı duyan partililer gelmeye başladı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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