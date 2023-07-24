Aydın'ın toplam nüfusu ve göç eden yabancı sayısı belli oldu!

Türkiye’nin önemli şehirlerinden olan ve demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen Aydın’a 2022 yılında göç eden yabancı nüfus sayısı belli oldu.

Bu çerçevede Aydın’ın göç istatistikleri belli olurken, 1 milyon 148 bin 241 olan Aydın nüfusunun 1 milyon 132 bin 709’u Türk vatandaşı, 15 bin 532’si ise yabancı uyruklu vatandaşlardan oluşuyor.

AYDIN'A 4 BİN 873 YABANCI NÜFUS TAŞINDI

Yurt dışından Aydın’a göç edenlerin sayısı 2022 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında artarken, 2021 yılında 5 bin 770 olan gelen göç sayısı 2022 yılında 6 bin 987 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 50,43’ünü erkekler, yüzde 49,56’sını ise kadınlar oluşturdu. Aydın’a gelen nüfusun 2 bin 114’ünü Türk vatandaşları, 4 bin 873’ünü ise yabancı uyruklu vatandaşlar oluşturdu. Aydın’a gelen 6 bin 987’lik göç sayısının ise 3 bin 524’ünü erkekler, 3 bin 463’ünü ise kadınlar oluşturdu.

AYDIN'DAN GİDEN GÖÇ YÜZDE 16 ARTTI

Aydın’dan göç edenlerin sayısı 2022 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artarken, 2021 yılında 2 bin 513 olan giden göç sayısı 2022 yılında 2 bin 921 kişi oldu. Aydın’dan göç eden nüfusun yüzde 51,93’ünü erkekler, yüzde 48,06’sını ise kadınlar oluşturdu. Giden nüfusun bin 546’sını Türk vatandaşları, bin 375’ini ise yabancı uyruklu vatandaşlar oluşturdu. Aydın’dan giden 2 bin 921’lik giden göç sayısının ise bin 517’sini erkekler, bin 404’ünü ise kadınlar oluşturdu.

Kaynak: Gerçek Gündem