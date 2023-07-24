Her milletten mafyanın çatışma alanı haline geldi: Kaynağı belirsiz para girişi artıyor, Türkiye suçlular için ‘cennet vatan’ oldu

AKP, Türkiye ekonomisinde yarattığı tahribatı gidermek için yeni adımlar atıyor. Ancak, yeni ekonomi yönetimi ve şimdilik yapılanlar, ekonomiye dair güven oluşturmadı.

Merkez Bankası’nın verilerine göre, Ocak-Temmuz 2021 döneminde 10 milyar 208 milyon dolar olan kaynağı belirsiz para girişi, Ocak-Temmuz 2022 döneminde 24 milyar 247 milyon dolara ulaştı.

Türkiye’de 1984-2001 yılları arasında 1 milyar 778 milyon dolar olan kaynağı belirsiz para, AKP döneminde 76 milyar 719 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Kaynağı belirsiz para girişindeki çarpıcı artışın yanı sıra Türkiye, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçluları için de adeta bir cennet ülke haline getirildi.

BirGün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre; Türkiye, ülkeleri kara para aklama ve terörizmin finansmanı konularında değerlendiren Mali Eylem Görev Gücü’ne (FATF), 1991 yılında üye oldu. 21 Kasım 2021 tarihinde ise “Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele önlemlerinin yetersiz olduğu” gerekçesiyle gri listeye alındı. Uzmanlar ve muhalefet, AKP iktidarında eylemler ile söylemlerin uyuşmadığının altını çizerek, “Gri listeden çıkmak ancak hayalde kalır” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE AĞIR BEDEL ÖDÜYOR: ÇETELERİN ÇATIŞMA ALANI HALİNE GELDİ

CHP Milletvekili Cevdet Akay’ın çalışması da Türkiye’nin suçlular için bir cennet ülke haline getirildiğini gözler önüne serdi. Türkiye’nin, AKP iktidarının politikaları nedeniyle “Çetelerin çatışma alanına döndüğünü” savunan Akay, “AKP’nin politikaları yüzünden Türkiye ağır bedeller ödüyor. Sıcak paranın ülkeye girişi için uygulanan politikalar, yabancı suç örgütlerinin Türkiye’ye girişini kolaylaştırıyor” diye konuştu.

Akay’ın çalışmasında, 2016 yılından bu yana terör, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçundan uluslararası boyutta arama kararı çıkarılan ve Türkiye’de olaya karışmış kişilerle ilgili bilgiler de yer aldı. Uluslararası boyutta aranan suçluların adresinin Türkiye olduğunu ortaya koyan çalışmada sıralanan bazı isimler ve karıştıkları olaylar şöyle sıralandı:

• Organize Suç Örgütü Lideri Rövşen… Beşiktaş Cihannüma Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan oteldeki toplantıdan sonra Azerbaycan plakalı aracıyla otelden ayrılan organize suç örgütü lideri Rövşen Canıyev yaklaşık 30 metre sonra cadde üzerinde pusu kuran üç saldırgan tarafından silahlı saldırı sonucu öldürüldü. (2016)

• IŞİD’in, “Sağlık Emiri" Kefah Basheer Hussain ve kırmızı bültenle aranan iki kişinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri’ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. (2018)

•İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Türkiye’de cezaevine nakledilirken firar eden Azerbaycan uyruklu suç örgütü lideri E.S, İstanbul’da bir otelde yakalandı. (2018)

•Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı, Gürcistan’da organize suç örgütü lideri olduğu belirtilen 36 yaşındaki Mindia L. Trabzon’da ele geçirildi. Ülkesinde suç dosyasının hayli kabarık olduğu belirtilen Mindia L.’nin tedavi için gittiği hastanede, gözaltına alındı. (2018)

GÜRCİSTANLI MAFYA LİDERİ

•Gürcistan uyruklu mafya lideri Gayoz Zviadadze Longinozovich’in Antalya’nın Kemer ilçesinde öldürüldüğü bildirildi. (2018)

•Rusya’da silahlı terör örgütü üyeliği, yasa dışı silah ve mühimmat depolama ve terör örgütü faaliyetlerinde yer aldığı iddiasıyla Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı’nca kırmızı bültenle aranan R.S’nin Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yakalandığı belirtildi. (2019)

MAFYA LİDERİ ANTALYA’DA

•Azeri suç örgütü elebaşı Lotu Quli (Guli) lakaplı Nadir Salifov, Antalya’da bir otelde yemek yerken arkadaşı tarafından başından tek kurşunla vurularak yaşamını yitirdi. (2020)

•Almanya’dan sınır dışı edilen ve Türkiye’de olduğu açıklanan Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmadi’nin İstanbul’da yakalandığı ifade edildi. (2022)

SIRP ÇETE LİDERİ

•Avrupa’nın, ‘en çok aranan 45 suçlu’ listesinde yer alan ve kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri Zeljko Bojaniç, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

• Uyuşturucu kartelinin yöneticisi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Yeni Zelandalı, Avustralya vatandaşı ve “Dax” lakaplı Duax Hohepa Ngakuru, İstanbul’da gözaltına alındı. (2023)

KOKAİN BARONU

•Avrupa’nın kokain baronu olarak bilinen ve kırmızı bültenle aranan, “Balina” kod adlı İsaac Bignan’ın Isparta’da, Jurean Anthony Finix’in ise İstanbul’da yakalandığı duyuruldu. (2023)

KARTELLERİN SIĞINAĞI

Türkiye’nin kartel cennetine döndüğünün altını çizen CHP’li Akay, şunları söyledi: “AVM’ler, caddeler ve sokaklar mafyaların çatışma alanına dönmüş durumda. Her gün ülkemizin farklı bir noktasında patlayan silah sesleri, cinayetler ülkemizin getirildiği noktayı ortaya koymaktadır. AKP iktidarı açtığı cari açık deliğini nereden geldiği belli olmayan para ile dikmeye çalışmakta, bu durum da ülkemiz açısından olumsuz durumlara neden olmaktadır. Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı şu an FATF’ın gri listesindeyiz.”

İLK İŞİ BAHÇELİ’Yİ ZİYARET

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Şahin, tahliye oldu. Önceki gün cezaevinden çıkan Şahin, ayağının tozuyla MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyarete gitti. Ziyaret haberini MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın sosyal medyadan paylaştı. Yalçın, paylaşımına “Sedat Şahin kardeşimiz genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti” notunu düştü. 3 Kasım 2017’de "Şahinler" ve "Sarallar" grupları arasındaki çatışmalara ilişkin Silivri Cezaevi’nde görülen duruşmasında tahliye edilen Şahin, hemen ardından başka bir soruşturma nedeniyle gözaltına alınarak, "suç örgütü lideri yöneticisi" suçundan tekrar tutuklanmıştı.

KOKAİN GEMİSİNDE TÜRK MÜRETTEBAT

İtalya’da geçen hafta içinde ele geçirilen rekor 5.3 tonluk kokaini taşıyan yük gemisinin 15 kişilik mürettebatı gözaltına alındı. Güney Amerika’dan Türkiye’ye istikametine giden geminin mürettebatından 8’i Türkiye, 5’i Azerbaycan, 2’si Ukrayna vatandaşı. BBC Türkçe’de yer alan habere göre İtalya Mali Polisi, geçen salı gecesinden çarşamba sabahına kadar süren operasyonda ülkede tek seferde en büyük kokain miktarının ele geçirildiğini açıklamıştı. Güvenlik güçleri, Palau bayraklı ‘Plutus’ isimli yük gemisinin 5.3 tonluk kokaini Sicilya adası açıklarında paketler halinde denize bıraktığını, ardından da bu paketlerin İtalya’dan kalkan bir balıkçı teknesine doldurulduğunu belirlemişti. Balıkçı teknesi kokain yüküyle birlikte İtalya kıyılarına dönmeye çalışırken durdurulmuş ve 5 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların 2’sinin Tunus vatandaşı, diğerlerinin ise İtalya, Fransa ve Arnavutluk uyruklu oldukları açıklanmıştı.