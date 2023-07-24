43 madenci hayatını kaybetmişti... Eski bakan Dönmez, soruşturulmasına izin vermediği TTK Başkanı'na plaket verdi!

43 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu hakkında soruşturma izni vermeyen eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, emekli olan Eroğlu’na plaket verdiği ortaya çıktı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında 43 işçinin hayatını kaybettiği grizu ve kömür tozu patlamasıyla ilgili dava devam ediyor. Davada, 7'si tutuklu 23 sanık yargılanıyor.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı, madenin bağlı olduğu TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile 6 TTK yetkilisi ve başmüfettiş hakkında Enerji ve Çalışma bakanlıklarından soruşturma izni istedi. Savcılık, TTK yetkilileri ve başmüfettişler hakkında, "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma izni talep etti.

Çalışma Bakanlığı, soruşturma izni talebini reddetti. Enerji Bakanlığı ise talep hakkında henüz keşif yapılamadığı ve bilirkişi yapılamadığı gerekçesiyle bekleme kararı verdi. Soruşturma izni verilseydi TTK yetkilileri ve başmüfettişler 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacaktı.

İLK DURUŞMANIN BİTTİĞİ GÜN EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ VERDİ

Davanın 25 Nisan ile 5 Mayıs arasında görülen ilk duruşmasında ifade veren tutuklu ve tutuksuz sanıklar, patlamaya neden olduğu ileri sürülen eksiklikler hakkında, TTK Genel Müdürü Eroğlu'nun sorumluluğu olduğuna yönelik beyanda bulundular.

Davanın ilk duruşmasının sona erdiği gün, Eroğlu çarpıcı bir karara imza attı ve emeklilik dilekçesini verdi. Eroğlu, 1985'te maden mühendisi olduktan sonra başladığı meslek hayatına, TTK Genel Müdürü olarak 5 Mayıs'ta son verdi.

SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Duvar’dan Can Bursalı’nın haberine göre, Eroğlu hakkındaki soruşturma izni talebine bekleme kararını veren Enerji Bakanlığı koltuğunda, o dönem Fatih Dönmez oturuyordu. Eski Bakan Dönmez, maden patlamalarında sicili kabarık olan ve 2013 yılında hapis cezasına da çarptırılan Eroğlu'yla ilgili herhangi bir kurum içi soruşturma kararına imza atmadı ancak emeklilik kararından sonra birlikte fotoğraf vermeyi ihmal etmedi.

SİCİLİ KABARIK

Yaklaşık 700 bin Türk Lirası ikramiye alarak emekli olan Eroğlu, TTK Genel Müdürü olmadan önce, Zonguldak'taki Kozlu Müessesesi Müdürü olarak görev yapıyordu. 7 Ocak 2013'te Kozlu'daki maden ocağında yaşanan patlamada 8 madencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada yargılanan Eroğlu, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.