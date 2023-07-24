İktidara yakın yazar cemaat ve tarikatları eleştirdi: Cemaatler siyasete yamanmaya çalışıyor, ihale peşinde koşuyor

Menzil tarikatının şeyhi Abdülbaki Erol’un ölmesinin ardından, cenazesine birçok devlet yetkilisi katılırken devletin kurumu olan Türk Hava Yolları, yarım saat aralıklarla seferler düzenledi. Bu olay cemaat ve tarikatların devlet içinde örgütlenmesini bir kez daha gözler önüne sererken, iktidara yakın yazar Yusuf Kaplan cemaatleri ‘eleştirdi’

Yeni Şafak’taki ‘Menzilin menzili’ başlıklı yazısında cemaatleri ‘ halkın İslâm’la ilişkilerini sürdürmesini sağlayan nefes boruları’ olarak niteleyen Yusuf Kaplan, ardından cemaatleri ‘siyasete yamanmak ve ihale peşinde koşmakla’ eleştirdi.

Kaplan, yazısının ilgili bölümünde şunları söyledi:

"Cemaatler, halkın İslâm’la ilişkilerini sürdürmesini sağlayan nefes boruları.

Diyanet, İHL’ler, ilahiyatlar, medreseler de toplumun İslâmî kimliğinin idamesinde önemli roller oynayan vazgeçilmez aktörler.

Ama dürüst olalım: Cemaatler de, Diyanet, İHL, İlahiyat, medreseler, cemaatler ve tarikatler de,

toplumda İslâmî bir gelecek inşasında kurucu roller oynayacak ruhtan da, entelektüel donanımdan da, bu tür büyük dertlerden ve iddialardan da yoksunlar,

ne yazık ki!

Cemaatler, siyasete yamanmakla, ihale peşinde koşturmakla, cemaatlerin dünyevîleşmelerinin tohumunu ekiyorlar, kendi önlerini kesiyorlar, öksüz olan İslâm’ı kimsesizliğe terkediyorlar… Nasıl büyük vebaldir bu!

Cemaatler, dikey eksende önümüzü açacak büyük, öncü insanlar yetiştirmekle; yatay düzlemde de cemiyeti İslâm’la yoğurmakla mükellefler…"