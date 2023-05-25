Hollanda'da bulunan depremzede çocuğa ilişkin büyükelçilikten açıklama

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Hollanda'da tek başına bulunan ve Türkçe konuşan çocuğun Türkiye vatandaşı olmadığını söyledi.

Hollanda'da bulunan depremzede çocuğa ilişkin büyükelçilikten açıklama

Hollanda'da Maastricht şehir merkezinde yalnız halde bulunan, Türkçe konuştuğu ve depremzede olduğu iddia edilen çocuğun Türkiye vatandaşı olmadığı belirtildi. 

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın yerel basına yansıması üzerine Büyükelçilik ve Deventer Başkonsolosluğu'nun Hollanda makamları nezdinde girişimde bulunduğunu anlattı.

Deventer Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz'in Maastricht polisi ile görüştüğünü belirten Ünal, çocuğun sadece Türkçe konuşabildiğinin fark edilmesi üzerine Türkçe bilen polislerle görüştürüldüğünü öğrendiklerini aktardı. Ünal, "Çocuğun polis tarafından yalnız bulunmasından sonra Deventer Başkonsolosluğu'na haber verilmemesinden dolayı polise tepkimizi ilettik. Bu durumda bizi aramaları gerekirken Hollanda Sosyal Hizmetleri'ne bilgi verilmiş. Çocuğun hangi sosyal hizmet merkezinde olduğunu sorduk" dedi.

"İÇİŞLERİ VE ADALET BAKANLIĞI ARAŞTIRIYOR"

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nin, Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve emniyet makamları nezdinde girişimde bulunduğunu vurgulayan Ünal, şöyle devam etti: "Bu sabah Büyükelçiliğimizce tekrar temas edilen Hollanda Dışişleri Bakanlığı, söz konusu çocuğun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığını bildirmiştir. Tarafımıza, çocuğun hangi uyruklu olduğunun ve nereden geldiğinin halen İçişleri ve Adalet Bakanlığınca araştırıldığı belirtildi."

Hollanda Maastricht polisi, Türkiye'den Hollanda'ya geldiğini söyleyen çocuğun Maastricht şehir merkezinde refakatsiz halde bulunduğuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu. Polisin mesajında, çocuğun ebeveynlerinin Türkiye'de olduğunu ve depremde yaralandıklarını söylediği aktarılmış, çocuğun sosyal hizmet kurumuna sevk edildiği kaydedilmişti. 

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