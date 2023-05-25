Mitinglerde montajlı video izleten Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunan yurttaş gözaltına alındı

Erdoğan'ın mitinglerde montajlı videolar izletmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunan bir yurttaş apar topar gözaltına alındı.

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Mitinglerde montajlı video izleten Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunan yurttaş gözaltına alındı

Mitinglerinde Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili montaj video izleten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunan bir yurttaş gözaltına alındı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun PKK yöneticisini arkasına alarak reklam filmi çekmiş gibi montajlanan görüntüsünü mitinglerinde sık sık gösteriyor. Bu görüntüler, Erdoğan’ın mitinglerini saniye saniye yayınlayan televizyon kanallarında da milyonlara izletiliyordu.

Mersin Yaşam’da yer alan habere göre Mersin’de Oktay Avcu isimli bir yurttaş da Erdoğan hakkında bu nedenle suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık dilekçedeki bazı ifadeler nedeniyle Avcu’yu apar topar gözaltına aldırdı.

Geceyi gözaltında geçiren Avcu, sabah saatlerinde savcılığa çıkarıldı. Savcılık tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme, vatandaşın adli kontrol ve konutunu terk etmemek şartıyla serbest bırakılmasına ve tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Avcu’ya elektronik kelepçe takılacak ve dava süreci bitene kadar evinden ayrılamayacak.

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Recep Tayyip Erdoğan Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu
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