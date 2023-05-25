Başkentte sağanak etkili oluyor

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

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Başkentte sağanak etkili oluyor

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan ve bazı kesimlerde dolu şeklinde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, yollarda yer yer su birikintileri oluştu.

Sağanak nedeniyle bazı alt geçitler kullanılamaz hale gelirken, bazı mahallelerde de su baskınları yaşandı.

ZOR ANLAR

Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde sağanak nedeniyle yol ve kaldırımlarda su taşkınları meydana geldi. İstanbul Yolu'nun bazı kesimlerindeki su baskını nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Eryaman'da evlerine gitmek için okuldan çıkan öğrenciler yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Trafikteki bazı araçlar sular altında kaldı. Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarından inerek güvenli alanlara geçti.

Bu arada itfaiye ekipleri de su birikintilerinin olduğu bölgelerde tahliye çalışmaları başlattı.

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