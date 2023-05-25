Oğan'ın TRT'ye çıkacağının duyurulmasının ardından RTÜK üyesi Taşçı'dan dikkat çeken paylaşım

Kendisine yer verilmediği için TRT'yi protesto eden Sinan Oğan'nın TRT'ye davet almasının ardından İlhan Taşçı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Oğan'ın TRT'ye çıkacağının duyurulmasının ardından RTÜK üyesi Taşçı'dan dikkat çeken paylaşım

Cumhur İttifakı adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alan Sinan Oğan’ın 14 Mayıs seçimleri öncesinde protesto ettiği TRT’den yayın daveti almasının ardından RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Taşçı, 1 Nisan-11 Mayıs döneminde TRT Haber ekranlarında liderlere ayrılan dakikaları yeniden paylaştı ve paylaşımına “Günün anlam ve önemine binaen!” notunu düştü.

Taşçı’nın paylaşımında TRT Haber’de Oğan’a ayrılan süre ‘0’ dakika olarak dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Nisan-11 Mayıs döneminde TRT Haber ekranlarında 48 saat 45 dakika 53 saniye göründü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ayrılan süre ise 28 saat 53 dakika 54 saniye oldu. 

Ana muhalefet partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na TRT Haber ekranlarında ayrılan süre ise yalnızca 32 dakika 23 saniye ile ifade edilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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