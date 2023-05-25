Kılıçdaroğlu'ndan halka çağrı: 'Farkında mısınız...'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda sığınmacı sorununa dikkat çekerek; halka çağrıda bulundu.

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28 Mayıs seçimlerine 3 gün kala Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

Videoda sığınmacı sorununa dikkat çeken Kılıçdaroğlu, halka da çağrıda bulundu.

"YAĞMALAR BAŞLAYACAK"

"Farkında mısınız bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye'ye gelecek. Farkında mısınız bunlar kalırsa dolar 30 TL'ye çıkacak" diyen Kılıçdaroğlu, "1 kuru ekmek 10 liraya çıktığında sefalet derinleşecek. Bu kaçaklar potansiyel suç makinesine dönecek, yağmalar başlayacak" ifadelerini kullandı. 

HALKA ÇAĞRI

Kılıçdaroğlu ayrıca "Farkında mısınız bunlar kalırsa şehirlerin sığınmacıların kontrolüne geçecek. Farkında mısınız bunlar kalırsa kadın cinayetleri artarak devam edecek, genç kızlar sokaklarda kendi başlarına gezemeyecekler. Biz bu vatanı sokakta bulmadık, milletim ayağa kalksın, vatanını seven sandığa gelsin" ifadelerini kullandı.

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seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu
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