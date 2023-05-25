AKP'li Soylu Gazi Mahallesi'nde 'Hak hukuk adalet' sloganlarıyla karşılandı: Çok sayıda yurttaş yaka paça gözaltına alındı

GERÇEK GÜNDEM - Cumhurbaşkanlığı seçim propagandaları süresince muhalif partili seçmenlerle her karşılaştığı yerde gerilime sebep olan AKP'li Süleyman Soylu bu kez de İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan Gazi Mahallesi ziyareti sırasında ortalığın karışmasına neden oldu.

Soylu, mahalleden geçişi sırasında demokratik haklarını kullanarak kendisini protesto eden CHP'lilere ve yurttaşlara otobüsünün mikrofonundan, "Nasıl CHP bu, PKK ile kol kola girmişsiniz. Hayırlı günler" diye suçlamada bulundu.

Soylu'nun bu sözleri otobüsün geçiş alanında bulunan yurttaşların tepkisine neden oldu ve Soylu'ya yönelik tepkiler arttı. "Yuh" seslerinin yükselmesi üzerine polisler Soylu'ya tepki gösteren yurttaşları gözaltına almaya başladı.

Gözaltına alınan yurttaşların isimleri ise şöyle:

Ali Rıza Yücedağ, Çağdaş Aydoğdu, Yiğitcan Doğan, Cem Yıldız, Umutcan Yandım ve Zafer Mutlu.

YURTTAŞLAR "HAK HUKUK ADALET" SLOGANI ATTI

Soylu’ya gelen tepkiler esnaf ziyaretleri sırasında da devam etti. Yurttaşlar, uzun süre boyunca "Hak hukuk adalet" sloganları attı.

Bazı yurttaşlar ise gözaltına alınanları korumak için polisle münakaşaya girdi.

Gazi Mahallesi’nde büyük tepkiyle karşılaşan Soylu, esnaf ziyaretlerinin ardından mahalleden ayrıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem