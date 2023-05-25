Müge Anlı'ya konu oldu, gerçek ortaya çıktı!

Özel bir televizyonda yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı’nda kayıp olarak konu olan Özge Altın’ı Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 saat içinde buldu.

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Müge Anlı'ya konu oldu, gerçek ortaya çıktı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda baba İsmail Altın’ın, kızı Özge Altın ile 1 senedir görüşemediği ve haber alamadığı şeklindeki iddiaları üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyu ihbar niteliğinde değerlendirip harekete geçti.

Ekipler 24 saat geçmeden, 30 yaşındaki Özge Altın’a ulaştı.

KENDİ İSTEĞİ İLE GÖRÜŞMÜYORMUŞ

Ekipler tarafından bulunan genç kadının, kimseden herhangi bir şikayetinin olmadığını, ailesiyle kendi isteği ile görüşmek istemediğini ifade ettiği belirtildi.

KAYIP MÜRACAATI YAPILMAMIŞ

Ayrıca Özge Altın hakkında herhangi bir resmi kayıp müracaatının olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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