AVM’de yürüyen merdiven faciası davası çıkmaza girdi

Sarıyer’de bulunan İstinye Park AVM’de 3 yaşındaki bir çocuğun ayağı yürüyen merdivene sıkıştı. Aile, hem AVM yönetimine hem asansör firmasına tazminat davası açtı. Dosyaya rapor sunan bilirkişiler, aralarında çelişkiye düştü. 2009’da yaşanan olayda dosya en son Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na gitti. Kurul, hükme esas alınabilecek bir rapor aldırılmasına karar verdi. Yargılamada başa dönüldü.

Olay 12 Aralık 2009’da yaşandı. Olayın olduğu tarihte 3 yaşında olan H. Sucu, teyzesi A. K. ile İstinye Park AVM’ye gitti. A. K., yeğeni ile otoparka gitti sırada yürüyen merdiveni kullandı. Bu esnada küçük çocuğun ayağı merdivenin süpürgelik kısmındaki boşluğa sıkıştı. Merdiven otomatik olarak durmadı.

İKİ KEZ AMELİYAT OLDU

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, canı yanan küçük çocuk çığlık çığlığa ağlamaya başladı. Bu esnada AVM görevlileri yardıma geldi. Çocuk, en yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Özel hastanenin 31 bin 828 liralık hastane faturası o dönem AVM yönetimi tarafından ödendi. Ancak daha sonra yapılan ikinci bir operasyona ilişkin tedavi giderlerini çocuğun ailesi karşıladı.

AVM YÖNETİMİ VE ASANSÖR FİRMASINA DAVA

Baba Özkan Sucu, anne Ayşegül Sucu ile H. Sucu adına, İstinye Yönetim Hizmetleri AŞ, Buga Otis Hizmetleri AŞ’ye karşı 32 bin TL’lik maddi-manevi tazminat davası açıldı. Bu aşamadan sonra aile için de zorlu bir yargı süreci başlamış oldu.

Davaya bakan İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi, açılan davayı reddetti. Sucu ailesinin avukatları karara itiraz etti. Dosyaya bu kez Yargıtay 13. Hukuk Dairesi baktı. Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu. Bozma kararı sonrası dosya yeniden yerel mahkemeye geldi. Tüketici Mahkemesi, verdiği kararda direndi.

Direnme kararı sonrası ortaya çıkan uyuşmazlık nedeni ile dosya bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na gitti. Kurul, Tüketici Mahkemesi’nin direnme kararını bozdu. Kurul’un bozma gerekçesini ise, dava dosyasına giren bilirkişi raporundaki çelişki oluşturdu.

BİLİRKİŞİ HEYETİ KENDİ ARASINDA ANLAŞAMADI

Dosyaya giren raporda, İTÜ Makine Fakültesinden 2 öğretim üyesi ile iş güvenliği uzmanı arasında çelişki oluştu. İki öğretim üyesi ile iş güvenliği uzmanı, AVM yönetimi, asansör firması ile H. Sucu’nun teyzesinin kusur oranları konusunda anlaşmazlığa düştü. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da, hükme esas alınabilecek bir bilirkişi raporu alınması gerektiğine karar verdi.

Bozma kararı sonrası dosya yeniden İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi’ne geldi. Böylece 14 yıl önce yaşanan olaya ilişkin yargı sürecinde başa dönülmüş oldu.