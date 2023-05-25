İnşa ettiği kayak pisti iki kez çöken şirket bir deprem konut ihalesi daha aldı: Sahibi AKP'li eski bakanın çocukluk arkadaşı...

2011 yılında 100 milyon TL’ye Palandöken’e yaptığı kayak pistleri iki defa çöken Sarıdağlar İnşaat, Hatay’ın Antakya ilçesine yapılacak olan 1299 konutluk ihaleyi 2 milyar 599 milyon TL karşılığında aldı. Şirket sahibi Sarıdağ’ın, eski AKP’li Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın çocukluk arkadaşı olarak da biliniyor.

İleri Haber'den Ersan Kınık'ın haberine göre, Kamu İhale Bülteni’nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 27 Nisan’da “Hatay ili Antakya ilçesi 5 bölge 1. Etap 1299 konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi” ihalesi düzenlediği ve yalnızca özel olarak davet edilen firmaların teklif verebildiği ihaleye 4 firmanın teklif verdiği bilgisi yer aldı.

Teklifleri değerlendiren ihale komisyonu, 2 milyar 599 milyon TL’lik teklifte bulunan Sarıdağlar İnşaat ile el sıkıştı.

İhaleyi kazanan Sarıdağlar İnşaat, geçmişte yaptığı kayak pistlerinin yerle bir olmasıyla tanıdığımız “sabıkalı” bir şirket olarak karşımıza çıkıyor.

YAPTIKLARI KAYAK PİSTİ YERLE BİR OLMUŞTU

2011 yılında Erzurum’un Palandöken ilçesine yaptığı kayakla atlama pisti, 2014 yılında meydana gelen toprak kayması sonucunda çökmüştü. Daha sonra 2017 Avrupa Gençlik Kış Olimpik Festivali için yoğun çalışmalar sonucu yeniden açılan pist, 2021 yılına geldiğimizde bir kez daha çökmüştü.

ESKİ AKP'Lİ BAKANIN ÇOCUKLUK ARKADAŞI

Şirketin sahibi Ahmet Sarıdağ ise, Antalya’daki Adenya Otel’in sahibi. AKP’lilerle sıkı ilişkilerinin olduğu bilinen Sarıdağ’ın otelinde, birçok bakan ve milletvekilinin tatillerini geçirdiği de iddia ediliyor. Ayrıca Sarıdağ, AKP’li eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın da çocukluk arkadaşı olduğu biliniyor.

Sarıdağ, yine aynı gün 27 Nisan’da düzenlenen bir diğer deprem konut ihalesini daha almıştı. Hatay’ın Antakya ilçesine yapılması planlanan 1415 konutluk ihaleyi 2 milyar 835 milyon TL karşılığında Egemen İnşaat ve Ticaret A.Ş. ortaklığı kapsamında aldığı gündeme gelmişti.

SARIDAĞLAR İNŞAAT'A MİLYARLARCA LİRALIK İHALE YAĞDI

Sarıdağlar İnşaat, kamu kurumlarından 2011 yılından bu yana toplam bedeli 8 milyar 909 milyon TL'yi bulan 16 ayrı ihale aldı. Bu ihaleler arasında Milli Savunma Bakanlığı'nın cephanelik inşaatı, Çamlıca Kulesi inşaatı, Hakkari ve Bingöl havalimanları inşaatları da yer alıyor.