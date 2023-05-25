Kars'ta bulundu, ekipler harekete geçti!
Kars'ta, bir inşaatın temel kazısı sırasında Osmanlı-Rus Savaşından kalmış olduğu tahmin edilen 1 adet patlamamış top mermisi bulundu.
Kars'ta Şahin Ordukaya’ya ait bir inşaatın temel kazısı sırasında işçiler patlamamış top mermisi buldu.
İşçilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İMHA EDİLDİ
Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kalmış olabileceği değerlendirilen top mermisi, bomba imha ekipleri tarafından güvenli bir bölgeye götürülerek imha edildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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