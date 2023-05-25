Düzce'de acı tablo!

Düzce'de 2022 yılı içinde bin 124 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 32 kişi hayatını kaybederken bin 738 kişi ise yaralandı.

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Düzce'de acı tablo!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Düzce ilinde 2022 yılında toplam 5 bin 946 adet trafik kazası meydana geldi.

Bu kazaların, bin 124 adedi ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti.

DÜZCE'DE 2022 YILINDA TRAFİK KAZASIN 32 KİŞİ ÖLDÜ

Meydana gelen trafik kazalarında toplam 32 kişi hayatını kaybederken, bin 738 kişi ise yaralandı.

Düzce'de acı tablo! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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