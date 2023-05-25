Bir kadın daha bir erkek tarafından sokak ortasında öldürüldü

Olay, sabah 06.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Gonca Ç. işe gitmek için oturduğu binadan çıktı. Bu sırada kapıda bekleyen boşanma aşamasındaki eşi K.Ç., kadının yanına giderek konuşmak istedi. Yaşanan tartışma sonrasında silahını çıkartan K.Ç., öne eşini vurarak ağır yaraladı, ardından kendi kafasına sıkarak yaşamına son verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.