İstanbul'da tramvayda yangın paniği

İstanbul Fatih’te seyir halindeki tramvayda yangın çıktı. Yangın daha sonra kontrol altına alındı.

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İstanbul Fatih'te seyir halindeki tramvayda yangın çıktı. Vatman istasyonda durduktan sonra yolcular araçtan tahliye edilirken, yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Alibeyköy Cep Otogarı - Cibali Hattı'nda çalışan tramvayda saat 09.45'te yangın çıktı. Fatih'e gelen tramvayın klima motorundan dumanların yükseldiğini gören vatnam istasyonda durarak yolcuları tahliye etti. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, seferlerde bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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