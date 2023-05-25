Erdoğan, mevcut binayı gecekonduya benzetmişti: KKTC'de milyar liralar harcanan saray için bir ihale daha...

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla KKTC’de yapılan saray için bir ihale daha düzenlendi.

Erdoğan 2021’de Kıbrıs gezisi sırasında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın ne doğru dürüst bir Cumhurbaşkanlığı binası veya külliyesi var veyahut da ne doğru dürüst bir parlamento binası var… Biz bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yakıştırmıyoruz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki bina, malum İngilizlere ait bir gecekondu, onu da yakıştıramıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ardından TOKİ tarafından Kuzey Kıbrıs’a da 'saray' yapılması için çalışmalara başlandı. 7 Temmuz 2022 tarihinde kapalı kapılar ardında yapılan ihale, 2 milyar 285 milyon TL’ye Siyahkalem Mühendislik İnşaat’a verildi. İnşaat sürecinin 6 Aralık 2023’te biteceği açıklandı.

15 GÜN ÖNCE YENİ İHALE DÜZENLENDİ

Kamu İhale Bülteni’nde kısa bir süre önce Kuzey Kıbrıs’taki saray için bir ihale daha düzenlendiği açıklandı. 10 Mayıs 2023 tarihinde yine TOKİ tarafından "K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Millet Bahçesi, Cami ve Ek Tesisleri İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşlerinin İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası Danışmanlık (Yapım işi kontrollüğü ve yapı denetimi) Hizmet Alımı İşi" adı altında bir ihale düzenlendi. İhale 20 milyon 624 bin TL’ye Beşer Mühendislik ve Müşavirlik Limited Şirketi’ne verildi.

İHALE YİNE ADRESE TESLİM...

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, bu ihale de Kamu İhale Kanunu’nun "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların" ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı.

Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.

Saray inşaatının milyonlarca liralık ihalesinin verildiği şirket, AOÇ arazisi üzerine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yapım işleri ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işinin inşaat aşaması ve inşaat sonrasında danışmanlığını da yaptı. Ayrıca şirketin TOKİ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Valiliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile de çok sayıda iş yaptığı bildirildi.