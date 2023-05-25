İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Son 5 ayda 21 bin 512 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da 8 adreste yabancı uyrukluların kaldığını belirledi. Ekipler, dün bu adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

SINIR İLLERİNE GİDEN ARAÇTAN 17 DÜZENSİZ GÖÇMEN ÇIKTI

Ekipler ayrıca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Fatih'te bir minibüsün sık sık sınır illerine gidip geldiği belirlendi. Teknik takibin ardından dün seyir halindeyken durdurulan araçta 17 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü E.Ş, gözaltına alındı.

Dünkü operasyonlarda yakalanan 46 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı.

5 AYDA 21 BİN 512 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 1 Ocak 2023s ile 24 Mayıs 2023 tarihleri arasında kentte gerçekleştirilen toplam 107 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yapan 145 şüpheli gözaltına alındı. Kent genelindeki operasyon ve denetimlerde 21 bin 512 düzensiz göçmen yakalandı. Geri gönderme merkezlerine teslim edilen düzensiz göçmenlerin 7 bin 203'ü hakkında adli, 14 bin 309'u hakkında ise idari işlem yapıldı.

Kaynak: ANKA