Suriye ile Suudi Arabistan'ın yakınlaşmasının ardından Suudi teröristin İdlib'den Türkiye'ye kaçtığı ortaya çıktı

Esad'ın Suudi Arabistan'la görüşmeye başlamasının ardından, terör örgütü Heyet El Tahrir Şam'ın liderlerinden olan ismin Türkiye'ye kaçtığı ortaya çıktı.

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Suriye ile Suudi Arabistan'ın yakınlaşmasının ardından Suudi teröristin İdlib'den Türkiye'ye kaçtığı ortaya çıktı

GERÇEK GÜNDEM - Türkiye’nin 2018 yılında terör örgütü listesine aldığı Heyet Tahrir Şam terör örgütünün kadısı olarak görev yapmış, Suudi Arabistan kökenli Abdullah el Muhaysini’nin geçen haftalarda İdlib üzerinden Türkiye’ye kaçtığı ortaya çıktı.

Muhaysini'nin Türkiye'ye kaçışı Suriye lideri Esad ile Suudi Arabistan'ın görüşmeye başlamasının ardından gerçekleşti.

Yerel kaynaklara göre, Muhaysini’nin kontrolündeki bölgeleri yönetme şekliyle Heyet Tahrir Şam ile arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu bölgede ‘hareket özgürlüğü’ kalmadı.

El Kaide bağlantılı Jabhat al-Nusra’nın sembolü haline gelen  El Muhaysini, sayısız yabancı militanın Suriye’ye girişini sağlamış ve çok sayıda intihar saldırısına ilham vermişti.

El Muhaysini’nin Suriye topraklarından Türkiye’ye kaçışının Suudi Arabistan ve Suriye hükümeti arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başladığı döneme denk gelmesi dikkat çekti.

YENİ ŞAFAK’TA MESAJ YAYINLAMIŞTI

Yeni Şafak resmi Twitter hesabı, Heyet Tahrir Şam terör örgütünün kadısı olarak görev yapmış Abdullah el Muhaysini’nin Türkiye’ye çağrısını, “Fetih Ordusunda hakim olarak görev yapan Suudi Arabistanlı Abdullah Muhaysini, Türk halkına seslendi: Kadınları öldürüyorlar. Çocukları diri diri gömüyorlar. Müslümanların minareleri yıkılıyor. Suriye halkı nida ediyor. Ey Osmanlı torunları sizler onlara en yakın insanlarsınız” ifadeleriyle duyurmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Beşar Esad Suriye Suudi Arabistan
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