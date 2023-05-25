Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Moskova’da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Moskova’da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan-Rusya üçlü zirvesi için Moskova’ya geldi. Aliyev’i Moskova’daki Vnukovo-2 Uluslararası Havalimanı’nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin ve diğer yetkililer karşıladı.

Aliyev, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirecek.
Aliyev ve Paşinyan 14 Mayıs’ta Brüksel’de bir araya gelmişti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan en son Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in ev sahipliğinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelmişti.

Kaynak: İHA

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